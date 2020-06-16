تسجيل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

وجاء في بيان وزارة الصحة، أنه "تم تسجيل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 192439، منها 2815 مصابا بفیروس كورونا في حال صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 115 حالة وفاة جديدة وارتفاع الاجمالي إلى 9065".

ولفتت الوزارة إلى "ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 152675، إضافة لإجراء 1293609 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم".

وأشارت إلى أن "الوضع الصحي ذو طابع أحمر في أقاليم خوزستان، أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، خراسان، لورستان، هرمزغان، كردستان، كرمانشاه، كلستان، سيستان وبلوشيستان".

