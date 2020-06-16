تسجيل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و115 حالة وفاة.
ولفتت الوزارة إلى "ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 152675، إضافة لإجراء 1293609 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم".
وأشارت إلى أن "الوضع الصحي ذو طابع أحمر في أقاليم خوزستان، أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، خراسان، لورستان، هرمزغان، كردستان، كرمانشاه، كلستان، سيستان وبلوشيستان".
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