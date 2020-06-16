شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 الصحة السعودية تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 41 وفاة و4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا. Advertisements وبذلك يبلغ إجمالي الوفيات 1052 والإصابات 136315. وأكدت أن عودة الحياة لطبيعتها يحمل معه تقييما وتقديرا لأي مخاطر. وأكدت أن هناك أنماطا لابد من مراعاتها، في المطاعم والأسواق والأماكن العامة

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