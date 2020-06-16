شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تويتر يحذف حساب "علياء جاد" بسبب شائعات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020 الخليج 365 - خاص حذفت شركة موقع التواصل الإجتماعي “تويتر“، حساب الإستشارية المصرية علياء جاد اليوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران.

Advertisements وقال مغردون إن تويتر حذفت حساب جاد، بعد قيامها بنشر شائعات حول فيروس كورونا (كوفيد - 19). وتخرجت "علياء جاد" من كلية الطب بجامعة عين شمس، وحصلت على درجة فى تدريس العلوم الصحية وهو تخصص يتبع قسم الصحة العامة وطب المجتمع والبيئة. وهاجرت جاد إلى هولندا قبل قرابة العشرين عامًا، ودرست تبسيط العلوم الصحية وعملت بالتدريس فى جامعة أمستردام، أما الآن فهى تقيم فى سويسرا مع زوجها وابنيها، وإلى جانب الطب والتوعية الصحية هى فنانة تشيكلية تعرض أعمالها الفنية فى أحد المعارض بسويسرا.

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