تدخل عاجل من الأمم المتحدة بشأن تعذيب المصريين على يد مليشيات الوفاق في ترهونة الليبية

- شريف الجنيدي

أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز عدد من العمال المصريين في مدينة ترهونة الليبية على يد مليشيات حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج.

وفي مذكرة لها اليوم، أعربت البعثة الأممية عن “القلق إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة الليبية".

وأكدت البعثة أن الممارسات التي تعرض لها مصريون في ترهونة "انتهاك لالتزامات ليبيا بموجب حقوق الإنسان"، بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات المحية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية.

وأمس الإثنين، علّقت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي أظهر قيام عناصر من مليشيات حكومة الوفاق في ترهونة الليبية بإهانة عمال مصريين.

وقالت "مكرم"، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أمس الإثنين، إن مصر "لا تصمت أمام أي اعتداء يتعرَّض إليه المصريون في الخارج، وتقوم باتخاذ مواقف عملية للمواجهة."، مؤكدة: "ما أقوله ليس شعارات وإنما حقيقة".

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وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن مصر "لم تصمت أمام جريمة داعش التي ارتكبتها في حق المصريين بليبيا"، موضحةً أن الرد كان بضربة جوية على مواقع العناصر الإرهابية.

وأوضحت أن مصر تحركت كذلك من أجل إنهاء أزمة الصيادين المختطفين في اليمن، حتى وصلوا إلى أرض الوطن.

وقالت "مكرم": "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لن تسمح بالاعتداء على أبنائها في الخارج."

وكان فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.

ووفقاً للفيديو، يتم إجبار العمال على الوقوف تحت أشعة الشمس على قدم واحدة وهم حفاة، مع رفع أيديهم إلى الأعلى وإرغامهم على ترديد شتائم وألفاظ نابية والإشادة بالميليشيات المتطرفة.

وأثار الفيديو، الذي يعد فضيحة جديدة لميليشيات حكومة الوفاق، غضباً عارماً على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، كما نال إدانات كبيرة من النواب والنشطاء والحقوقيين.