الكرملين يدعو إلى ضبط النفس إثر التصعيد الكوري الشمالي

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دعا الكرملين الثلاثاء إلى ضبط النفس وسط تصعيد حاد للتوتر بعد أن فجرت كوريا الشمالية مكتب اتصال قرب حدودها مع كوريا الجنوبية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "هذا مصدر قلق ونحث جميع الأطراف على ضبط النفس"، مضيفا أن روسيا ستراقب الوضع من كثب.

وقال بيسكوف إن الكرملين، حليف النظام الستاليني، لا يخطط لإجراء أي محادثات على مستوى عال في الوقت الراهن.

بعد أيام من تصعيد بيونغ يانغ لهجتها حيال سيول، فجرت كوريا الشمالية الثلاثاء مكتب اتصال بين الكوريتين على جانبها من الحدود.

ويقول محللون إن بيونغ يانغ ربما تسعى لافتعال أزمة لزيادة الضغط على سيول في حين توقف المحادثات النووية مع واشنطن.