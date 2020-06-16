نعمان لحلو يتغنى بالملك محمد سادس بعد يومين من عمليته الجراحية- فيديو

أصدر الفنان المغربي، نعمان لحلو، اليوم الثلاثاء، آخر أعمال سلسلة كورونيات، بعنوان نبض البلاد، يتغنى فيها بالملك محمد السادس، تزامنا مع الظرف الخاص، الذي يعيشه، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة، أول أمس الأحد.

وكتب كلمات الأغنية، ولحنها، الموسيقار نعمان لحلو، كما حرص على تقديمها بصوته، عرفانا بمجهودات الملك زمن كورونا، فيما تكلف بالتوزيع، والتنفيذ يونس الخزان.

وتأتي الأغنية كمسك ختام لسلسلة كورونيات، التي أطلقها نعمان لحلو، تزامنا مع بدا الجائحة، احتفاء بجهود رجال الصحة، والأمن، والتعليم، وكل من قام بدور مهم زمن كورونا.

وتعتبر أغنية “نبض البلاد”، ثاني أغنية يقدمها لحلو بصوته ضمن سلسلة كورونيات، في حين اختار أسماء أخرى تقدم باقي أغاني السلسلة، منهم هدى سعد، ومحسن صلاح الدين، والطفل أدم بلمقدم، وماجدة اليحياوي.