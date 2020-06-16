بني ملال.. تسجيل 7 حالات شفاء من كورونا بينهم 3 أطفال

تماثل 7 أشخاص من بني ملال للشفاء من فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، بجناح كوفيد-19 في مستشفى بنجرير، بعدما أكدت التحاليل المخبرية خلوهم التام من فيروس كورونا.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن التحاليل أكدت شفاء 7 أشخاص من أصل 14 مصابا بكورونا في بني ملال، بعدما استكملوا علاجهم في مستشفى بنجرير بعد تحويلهم إليه، أول أمس الأحد.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بـ7 أشخاص من مخالطي بائع السمك، بينهم ثلاثة أطفال، مشيرا إلى أن المصالح الولائية في جهة بني ملال ستتكفل بعملية نقلهم إلى بني ملال.
وكانت السلطات الصحية في بني ملال قد عملت، أول أمس، على نقل 14 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، كانت تتلقى العلاج في جناح كوفيد في المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال إلى مستشفى بنجرير، بعد قرار مشترك لوزارتي الداخلية، والصحة، اللتين أعلنتا عن تجميع الحالات النشطة لكوفيد-19، والإيجابية، الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين، متخصصتين، في كل من بنسليمان، وبن جرير، في أفق تسريع رفع الحجر الصحي.
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