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وضعت عارضة أزياء بريطانية، تدعى ستيفاني، الممثلة المغربية كنزي بوهلال، في موقف محرج، عندما اتهمتها بسرقة صورها، وتغيير الوجه فيها عن طريق برنامج “فوتوشوب”، ثم توهم متابعيها أنها صاحبة الصور.
واشتكت “ستيفاني” على أنستغرام، أمس الاثنين، مما تعرضت له، حيث أعادت نشر الصورتين، ومعهما الأصليتين.
وعلقت فئة من الجمهور المغربي بسخرية على الصور “المسروقة”، خصوصا أن مثل هذا الأمر غير معهود في الساحة المغربية.
وكانت كنزي بوهلال قد أطلت على الجمهور المغربي من خلال مسلسل ِسلامات أبو البنات” في رمضان الماضي، وهي التي تقيم عادة في مصر، وكان اسمها قد تردد في الساحة المصرية بعد إعلان المخرج المثير للجدل خالد يوسف تبنيها كموهبة صاعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عارضة أزياء أجنبية تشتكي سرقة صورها من طرف فنانة مغربية.. تُغير الوجه بـ”فوطوشوب”! – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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