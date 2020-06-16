ريال مدريد يسعى لضم لاعب بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني يسعى للحصول على خدمات أحد لاعبي بايرن ميونخ الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد يرغب في ضم الظهير الفرنسي لوكاس هيرنانديز من بايرن ميونخ.

وأشارت إلى أن الميرنغي رغب في حسم الصفقة أثناء تواجد هيرنانديز مع أتلتيكو، إلا أن الأخير رفض بيع نجمه إلى الجار اللدود.

وأوضحت أن العلاقة بين ريال مدريد وبايرن متقلبة، لكن النادي الألماني مستعد للتفاوض مع الميرنغي، إذا حصل في المقابل على خدمات الظهير المغربي أشرف حكيمي المعار إلى بوروسيا دورتموند.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مشكلة حكيمي مع ريال مدريد أنه يطلب ضمان مقعد أساسي عند العودة إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، وهذا غير ممكن في ظل وجود داني كارفاخال.