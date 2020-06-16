نيمار يرفض مكافأة سان جيرمان من أجل برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، يصر على العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة سان جيرمان لا تزال عازمة على إقناع نيمار بتمديد عقده إلى ما بعد عام 2022.

وعلمت الصحيفة الإسبانية أن نيمار رفض الحصول على مكافأة تجديد تبلغ 100 مليون يورو، نظير التوقيع على العقد الجديد، بسبب تمسك اللاعب بالعودة إلى "كامب نو".

وذكرت أن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، يخشى تكرار وضع الميركاتو الصيفي الماضي، بوجود مفاوضات عديدة من برشلونة، للحصول على خدمات نيمار.

وقالت "موندو ديبورتيفو" إن لدى ليوناردو مخاوف أيضًا بشأن استمرار نيمار مع باريس في الموسم المقبل دون تجديد، وبالتالي سيكون النادي مجبرًا على بيعه في صيف 2021، قبل نهاية عقده بعام واحد.