وفاةُ 68 طبيبا مصريًّا وإصابة 430 بسبب كورونا منذ بداية الجائحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا من الأطباء في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى 68 وفاة و430 إصابة، بحسب ما أعلنت نقابة الأطباء المصرية.
جاء ذلك في تصريحات لعضو مجلس النقابة إبراهيم الزيات، أوردته صحف محلية، بينها "اليوم السابع".
وقال الزيات إن نقابة الأطباء رصدت وفاة 68 طبيبا وإصابة أكثر من 430 آخرين، منذ بداية اكتشاف الجائحة منتصف شباط/ فبراير الماضي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأضاف الزيات أن نسبة الوفيات بين الأطباء المصريين تتراوح بين 5 إلى 7 بالمئة، حسب المصدر ذاته.
ولم يذكر الزيات تفاصيل أخرى، لكن النقابة نعت عبر 4 بيانات منفصلة خلال يوم الأمس الإثنين واليوم الثلاثاء، وفاة الأطباء إيمان أدهم بمحافظة بني سويف، وعلي العربي، وعادل رمزي، وحمزة طرخان بالقاهرة، متأثرين بإصابتهم بكورونا.
ولم تحدد النقابة إجمالي عدد الوفيات بين الطواقم الصحية إجمالا، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى ارتفاع الوفيات إلى أكثر من 180 وفاة و1000 إصابة في عموم البلاد.
وحتى مساء أمس الإثنين، سجلت مصر إجمالا 46 ألفا و289 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1672 وفاة، و12 ألفا و329 حالة تعاف.
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