تظاهرة أمام بلدية تل أبيب تنديدا بنبش مقبرة الإسعاف بيافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمّت اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة الإسعاف في مدينة يافا، المنبثقة عن الهيئة الإسلامية المنتخبة، ظهر اليوم الثلاثاء، تظاهرة رفع شعارات أمام مبنى بلدية تل أبيب في شارع (ابن غيبرول)، وذلك احتجاجا على نبش مقبرة الإسعاف.

وجاءت التظاهرة ضمن سلسلة الاحتجاجات التي أعلنت عنها اللجنة الشعبية.

ورفع المتظاهرون لافتات باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، كتبت عليها شعارات ضد نبش عظام موتى المسلمين في المقبرة، تمهيدا لإنشاء مبنى لإيواء المشردين على أرضها، كما وضعت مجسمات لقبور وجثث في إشارة إلى المقبرة.

هذا، وتسعى اللجنة إلى إثارة القضية وتصعيد النضال لمنع نبش المقبرة في يافا.