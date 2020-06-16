نشطاء يفضحون مؤامرات توكل كرمان أحد أزرع أدروغان ضد السعودية

الثلاثاء 16 يونيو 2020

أعاد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، تداول تغريدة قديمة للناشطة اليمنية توكل كرمان، المعروفة بتوجهاتها الإخوانية الإرهابية، تدعو فيها لتقسيم السعودية.



يأتي هذا في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها نشطاء للكشف عن الأفكار الهدامة لكرمان والمؤامرات الخبيثة التي تشارك في تدبيرها، احتجاجا على تعيينها في مجلس حكماء فيسبوك، والمطالبة بطردها منه.

وقامت عدد من الإعلاميات الخليجيات والعرب بتلقين كرمان درسا قاسيا على تحريضها على السعودية.

وغردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، ردا على تلك التغريدة، قائلة: "تخسين إنتي وجماعتك، السعوديه رايتها عاليه بحكم ابن سعود وسيرد كيدكم في نحوركم.. أهدافكم معروفه وطرقتوا لأجلها كل السبل ولكن الله خيب مسعاكم لأن حكام السعوديه هم خدام الحرمين الذي تعهد الله بقرآنه الكريم بالحفاظ على أمنه (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً)".

وأردفت: "السعوديه كدولة محفوظه بآل سعود وراية لا إله الا الله محمد رسول الله ورفادة بيت الله الحرام.. أما سوالف التقسيم ترى سمعناها بأشرطه قديمه كانت تتداول سراً (في إشارة إلى تسريبات الحمدين) ولا أعلم لماذا قرروا الآن طرحها للعلن عبر أبواق مرتزقة الإخوان.. استقرار السعوديه أمن وأمان للمنطقه كلها".

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وتابعت: "المساس بالسعودية من قبل أي جماعه كائن من كان تنظيم سياسي حاقد أو نظام سياسي مضيع دربه هو بالنهاية انتحار سياسي عواقبه وخيمه.. والأوقع إذا كنتم معزمين تقسمون وفيكم تقسيم ولازم تنفذونه قسموا إيران على الأقل جهوزيتها عاليه للتقسيم قوميات مختلفه وديانات متنوعه وأقاليم جاهزه للتقسيم".

الناشطة والكاتبة الكويتية شيخة أحمدي، نشرت تغريدة كرمان، وعلقت قائلة: :"اسمها توكل كرمان يمنية الجنسية عضوة ناشطة فى حركة الإخوان (المتأسلمين) حصلت على (ثلث) جائزة نوبل بدعم اللوبى اليهودى، تقترح تقسيم السعودية إلى اقاليم ذات حكم ذاتى تحت ظل حكومة فيدرالية يستفتى أهلها لاحقا على الاستقلال! حين يختلط القات بأفكار حسن البنا تكون النتيجة "مخ توكلى"!!"

نشطاء آخرون تداولوا التغريدة نفسها، وسخروا من موقع فيسبوك لتعيينه كرمان في مجلس حكمائه.

وفي هذا الصدد، قال المغرد السعودي أحمد العبيريد: "الإرهابية توكل كرمان عضو مجلس الرقابة على المحتوى في فيسبوك تقترح تقسيم السعودية إلى أقاليم ذات حكم ذاتي تحت ظل حكومة فيدرالية يستفتى أهلها لاحقاً على الاستقلال"، وأردف مهنئا موقع فيسبوك لتعيينه إرهابية في مجلس حكمائه.

بدوره غرد علي السيد السادة من الإمارات قائلا: "تعتقد توكل كرمان وهي الغبية أنها ذكية عندما تتحدث عن تقسيم السعودية بأنها تطرح فكرا سياسيا ومقترحا علميا أو هكذا تريد أن تصور نفسها للسذج والأغبياء".

وأردف: "وهي إن علمت فهي عميلة وإن جهلت فهي جاهلة إنما تؤدي دورا موكلا لها للدعاية لفكرة استخباراتية غربية قديمة بائدة".