شاهد.. تقرير يكشف كذب الإخواني علي الصلابي وتبرير التدخل التركي بليبيا

الثلاثاء 16 يونيو 2020

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، مقطع فيديو يتضمن تقريرا بعنوان « الصلابي يبرر الاستنجاد بتركيا للتدخل في ليبيا » تكشف فيه عن ، تصريحات الإخوان الليبي علي الصلابي وتبريرة استنجاد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بالرئيس التركي وميليشياته في مواجهة الجيش الوطني الليبي .



وأوضح "التقرير" أن القيادي في تنظيم الإخوان الليبي علي الصلابي يبرر استنجاد حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج بتركيا وميليشياتها في وجه محاولات الجيش الليبي تطهير العاصمة طرابلس من الإرهاب .

وتابع " التقرير" أن الاخواني علي الصلابي زعم بأن العثمانيين دخلوا ليبيا قديما بطلب من أهلها لتحريرهم من الإسبان ثم فرسان مالطا عام 1510 و 1530 وزعم أيضاً أن الإصلاحات العثمانية ساهمت في نهضة ليبيا لاحقا" .

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وأضاف " التقرير" أن على الصلابي ذكر أن العثمانيون أدخلوا إلى ليبيا ما يعرف بقوانين التنظيمات وهي مجموعة من القوانين الاقتصادية والإدارية وأحدثوا تغييرات في البلاد قادت ليبيا للحداثة كما في حين تجاهل على الصلابي في حديثه ثورات الليبيين على العثمانيين .

وأشار" التقرير" الى أن ليبيا عاشت تحت الحكم العثماني لفترة زمنية دامت لأكثر من 3 قرون شهدات العديد من الثورات ضد حكم الأتراك منها ثورة قبائل الرقيعات والربائع والمحاميد وثورة أولاد سليمان والفرجان في الوسط والجوازي في الشرق .

وذكر "التقرير" أن الاخوانى علي الصلابي تجاهل الجرائم التي ارتكبها الأتراك بحق الشعب الليبي بقتلهم نصف سكان منطقة العجيلات في غرب ليبيا وارتكابهم "مجزرة الجوازي" التي راح ضحيتها ما يقارب 10 آلاف من أبناء القبيلة وتم تشريد تلك القبائل ‏في مصر وتشاد والنيجر كما تنازلت تركيا عن ولاية "طرابلس الغرب وبرقة" للاستعمار الايطالي عام 1912 عبر اتفاقية أوشي لوزان .

يذكر أن علي الصلابي احد أدوات تركيا لترويج الأكاذيب عن المملكة السعودية.