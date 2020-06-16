الكويت تسجل 527 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد إلى 36958 و5 وفيات

المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 527 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد “كوفيد – 19″ خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 36958 حالة، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 303 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي : إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم .

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال527 السابقة تضمنت 264 لمواطنين كويتيين و85 لمقيمين من الجنسية الهندية و38 لمقيمين من الجنسية المصرية و32 لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية وبقية الحالات من جنسيات أخرى .

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي قال : إن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 51 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس .

مما يذكر أن وزارة الصحة الكويتية كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض ” كوفيد 19 ” 28206 حالات بعد تعافي 675 إصابة خلال الساعات ال24 الماضية.