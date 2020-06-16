شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تستدعي سفير تركيا : بلادك انتهكت لكل المواثيق والأعراف والان نبدء بالتفاصيل
قام بتسليم مذكرة الاحتجاج الى السفير التركي" بحسب بيان صحفي للخارجية العراقية" وكيل الوزارة السفير عبد الكريم هاشم .
وتضمّنت المُذكّرة إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية, وما تسبّبه من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.
وعدت المذكرة هذه الانتهاكات مُخالِفة للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار والاحترام المُتبادل.
ودعت الوزارة مجددا تركيا لوقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة ومنع وُقُوعها مُستقبلاً ، معربة عن استعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك في ضبط الأمن على الحُدُود بالشكل الذي يُؤمِّن مصالح البلدين .
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