شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. وزير الصحة في ولاية دلهي يخضع لفحص كورونا والان نبدء بالتفاصيل

دخل وزير الصحة في حكومة ولاية دلهي الهندية إلى المستشفى وهو يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وسيخضع لفحص فيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في وقت أعلنت فيه الهند عن تسجيل أكثر من 10500 إصابة جديدة الأمر الذي ينذر بتحميل المستشفيات ما يفوق طاقتها.

وسمحت الهند باستئناف الأعمال التجارية ووسائل المواصلات العامة وفتح مراكز التسوق على أمل إنعاش الاقتصاد لكن إنهاء إجراءات العزل العام التي استمرت نحو 70 يوما تزامن مع زيادة الحالات بأسرع وتيرة يومية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة وصل إلى 343091 وهو رابع أكبر عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا. لكن عدد الوفيات الذي بلغ 9900 حتى الآن أقل كثيرا من الوفيات في الولايات المتحدة والبرازيل لكنه أكثر من نظيره في روسيا.