شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة: تعليق أعمال توسيع مطار شانجي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير النقل كاو بون وان، قوله في اجتماع له مع مسؤولين اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تعليق بناء مبنى خامس في المطار - وهو محور رئيسي للنقل الجوي في آسيا - حتى الانتهاء من دراسة الوضع.
وأوضح أن الحكومة كانت تخطط لدعوة أصحاب العطاءات لأعمال البنية التحتية الرئيسية في أكتوبر، حيث كان من المقرر الانتهاء من المبنى الجديد في عام .2030
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