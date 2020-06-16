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سنغافورة: تعليق أعمال توسيع مطار شانجي بسبب كورونا

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قررت سنغافورة تعليق أعمال بناء مبنى جديد في مطار شانجي لمدة عامين على الأقل، حيث ستقوم ببحث كيف ستتطور صناعة الطيران بعد أن أدى تفشي وباء كورونا إلى القضاء على طلبات السفر.

وقال وزير النقل كاو بون وان، قوله في اجتماع له مع مسؤولين اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تعليق بناء مبنى خامس في المطار - وهو محور رئيسي للنقل الجوي في آسيا - حتى الانتهاء من دراسة الوضع.

وأوضح أن الحكومة كانت تخطط لدعوة أصحاب العطاءات لأعمال البنية التحتية الرئيسية في أكتوبر، حيث كان من المقرر الانتهاء من المبنى الجديد في عام .2030

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