شكرا لقرائتكم خبر عن نيجريا : لا تأجيل للانتخابات الرئاسية مهما كانت الأسباب والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن الاجتماع بحث تطور العملية الانتخابية وإدارة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في غياب ممثلي المعارضة السياسية التي قررت، من خلال بيان صادر عنها، مقاطعة الاجتماع.
وطلب المشاركون في الاجتماع من اللجنة الانتخابية السعي بكل الوسائل لإشراك النيجريين المقيمين في الخارج والذين يمثلون عددًا مهمًا من الناخبين، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاستكمال التسجيل البيومتري وإخضاعه للمراجعة، مع الاتفاق على ضرورة إعادة النظر في تنظيم الانتخابات المحلية، بسبب تعذر إجرائها وفق جدولها الحالي.
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