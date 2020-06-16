بالفيديو .. مشاهد مرعبة من احدى مستشفيات بغداد

أظهرت لقطات مقطع فيديو تم تداولها اليوم الثلاثاء بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مرعبة من احدى مستشفيات العاصمة بغداد.

وظهر في مقطع الفيديو تكدس جثث الموتى في باحة احدى المستشفيات بسبب تعطل ثلاجات حفظ الجثث وفق مايذكره من قام بتصوير المقطع. وظهر في مقطع الفيديو تكدس جثث الموتى في باحة احدى المستشفيات بسبب تعطل ثلاجات حفظ الجثث وفق مايذكره من قام بتصوير المقطع. ولم يتسن لـ الخليج 365 التاكد من صحة مقطع الفيديو او مكان تصويره.





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