'وقودها الأزمات'.. مطالبات للحكومة بإغلاق صفحات تواصل اجتماعي 'تعتمد التهويل' بخصوص كورونا

طالب مواطنون وناشطون، وزارة الداخلية بإغلاق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنها "تعتاش على الأزمات"، واعتمدت "التهويل والتضخيم" بخصوص أزمة وباء كورونا في العراق، محذرين من دور تلك الصفحات في "إرباك الوضع وإثارة الرعب" في المجتمع.
ويتابع علي في حديثه قائلاً: "ولا ننسى ما قامت بهذه الصفحات وما تقوم به بين فترة وأخرى من خلال تزوير الموقف الوبائي للإصابات بفايروس كورونا المستجد في العراق"، داعياً الحكومة ووزارة الداخلية بالخصوص، إلى "إغلاق هذه الصفحات التي تربك الشارع".
من جانبه، يقول الناشط علي أحمد لـ الخليج 365، إن "هناك العديد من الصفحات المشبوهة التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، تحاول تهويل الأزمة الصحية التي يشهدها العراق، جراء تفشي فيروس كورونا"، لافتاً إلى أن "تلك الصفحات التي تكون ممولة في الغالب، تسبب هلعاً بين المواطنين وتحاول إرباك الوضع".
ويضيف أحمد، أن "الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية، مطالبة بتشكيل فرق سيبرانية تكون مهمتها إيقاف هذه الصفحات، وملاحقة الأشخاص الذين يديرونها في الخفاء"، داعياً في الوقت ذاته، الناشطين البارزين على مواقع التواصل إلى "شن حملة مضادة تسهم في التهدئة وتكذيب الأخبار المفبركة التي يتم تداولها".
بدوره، يذكر المواطن أمجد الياسري في حديث لـ الخليج 365، أنه "من المهم التعامل مع أزمة وباء كورونا في العراق بعقلانية، بعيداً عن التقليل منها والاستهزاء بها، وعدم التهويل والتضخيم"، مبيناً أنه لاحظ "صفحات على التواصل الاجتماعي تلجأ إلى المبالغة والتهويل، ربما للحصول على مكاسب أو تنفيذاً لمآرب معينة".
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