من هو الطبيب الوسيم حبيب ابنة أصالة؟ وهذه اجمل صوره

انتشر بكثافة في اليومين الماضيين، خبر خطوبة شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة على طبيب مصري يدعى معتز نصير، وهو نفس الشخص الذي تغزلت به في عيد الحب الماضي.

خطوبة شام الذهبي ابنة أصالة

رغم نفي شام الذهبي ابنة أصالة خبر خطوبتها في أحد التعليقات، مشيرة إلى أن الخطبة لم تتم بعد كما تردد أنها حدثت بشكل عائلي منذ يومين، وأنها كانت زيارة عادية لتلبية دعوة غداء بين العائلتين، إلا أن الجمهور أخذ يبحث عن الحبيب الطبيب الوسيم معتز نصير الذي سبق وأن نشرت صورتهما في الفالنتاين خلال حضورهما إحدى المناسبات.

من هو معتز نصير؟



وفي سطور بسيطة، نستعرض لكم معلومات عن الطبيب معتز نصير حبيب شام الذهبي ابنة أصالة: هو شاب تخرج من طب عين شمس، وأصبح طبيباً اخصائياً في التجميل والليزر وأمراض تناسلية، ولديه عدة عيادات تجميل داخل مصر في مدينة نصر والمهندسين والتجمع الخامس.

ويبدو أن شام الذهبي تعرفت على الطبيب معتز نصير من خلال نطاق عملها، فمن المعروف أنها افتتحت هي الأخرى عيادة تجميل ويساندها عدد من النجوم أولهم والدتها أصالة بالذهاب إليها والخضوع لعدة تقنيات تجميلية.

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وكشفت التقارير الصحفية أن والدة الطبيب معتز نصير تعمل طبيبة أيضاً، وأن أصالة نصري كثيراً ما عبرت عن إعجابها بها على المستوى الشخصي وسط أصدقائها.

وكانت شام الذهبي نشرت منذ أسبوع تقريباً، فيديو للطبيب معتز نصير وهو في منزلها يعتني ببشرة جدتها Skin Booster، فظهر صوت ابنة أصالة وهي تسأل جدتها: "تيتا قد ايه بتحبي معتز؟"، فأجابت عليها: "ما في حدود لحبه بس حالياً ما تسأليني لأنه عم بيشكشكني".

ومع تصفح منشورات الدكتور معتز نصير عبر حسابه على انستقرام، نجد "إيموجي" قلب حب من ابنة أصالة كتعليق على كل صورة منشورة من قبله.