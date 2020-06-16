إصابة أمريكي بالرصاص خلال احتجاج عند تمثال تاريخي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة إن رجلا أصيب بالرصاص خلال احتجاج قرب متحف في وسط مدينة ألباكركي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية حيث وردت تقارير عن أن المتظاهرين حاولوا تحطيم تمثال لأحد الفاتحين الإسبان من القرن السادس عشر.

وذكرت شرطة المدينة على تويتر "ورد تقرير عن أن المصاب في حالة حرجة لكن مستقرة"، مشيرة إلى أن الواقعة انتهت.

وأوضحت صحيفة (ألباكركي جورنال) أن إطلاق النار وقع خلال اشتباك أمس الاثنين بين محتجين حاولوا إسقاط تمثال خوان دي أونيتي والعديد من الأفراد المسلحين المنتمين لجماعة أهلية تدعى حرس نيو مكسيكو المدني.

Advertisements

وقال مايكل جير قائد شرطة ألباكركي في بيان إن الشرطة تتلقى بلاغات عن احتمال تورط بعض أفراد لجان الأمن الأهلية في التحريض على العنف.

واستهدف محتجون مناهضون للعنصرية، ينفسون عن غضبهم من مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي الشهر الماضي وهو رهن احتجاز شرطة مدينة منيابوليس، تماثيل تكرم رموز الكونفدرالية في الحرب الأهلية الأمريكية وتماثيل تجسد شخصيات تاريخية أخرى ارتبطت باستعباد السكان الأصليين حول العالم.

والتمثال الذي وقع عنده احتجاج أمس الاثنين في ألباكركي هو جزء من منحوتة مثيرة للجدل تدعى (لا خورنادا) تصور أونيتي الذي ارتبط اسمه بمذبحة وقعت عام 1599 لقبيلة من السكان الأصليين، وهو يقود مجموعة من المستوطنين الإسبان صوب المنطقة التي باتت تعرف الآن باسم نيو مكسيكو.