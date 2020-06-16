مقتل 24 جنديا على الأقل في هجوم بوسط مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 24 جنديا على الأقل في هجوم شنه مسلحون وسط مالي بالقرب من سيجو.

وقالت وزارة الدفاع في مالي، مساء الإثنين، إن إرهابيين كانوا وراء الهجوم.

وجاء مقتل الجنود في أعقاب اشتباكات شديدة يوم الأحد أدت إلى سقوط قتلى من الجانبين من بينهم 24 جنديا أيضا. ولا يزال ثلاثة أشخاص مفقودين.

ولم تتضح بشكل مبدئي الظروف وراء الهجوم.

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تنشط العديد من الجماعات المسلحة في مالي وبلدان أخرى في منطقة الساحل، وأعلن بعضها ولائه لتنظيم داعش أو تنظيم القاعدة.

وتنشط الجماعات بشكل رئيسي في شمال مالي، لكن الهجمات تحدث أيضا بشكل متزايد في وسط البلاد.

يشار إلى أن مالي هي موقع يعتبر حاليا أخطر مهمة حفظ سلام للأمم المتحدة في العالم.

وبدأت قوات الأمم المتحدة العمل في مالي بعد أن سقط شمال البلاد مؤقتا في أيدي الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات المتمردة في عام 2012 حتى تدخلت القوات الفرنسية.