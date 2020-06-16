انت الان تتابع الخارجية الألمانية: ليس هناك أي منطقة في سوريا تعد آمنة لإعادة أشخاص إليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أنه ليس هناك أي منطقة في سوريا تعد آمنة للعائدين، وذلك بحسب ما جاء في تقرير سري لوزارة الخارجية مقدم لمؤتمر وزراء الداخلية المحليين للولايات بألمانيا المقرر أن يبت هذا الأسبوع في تمديد وقف الترحيل بالنسبة للسوريين عند انعقاده في مدينة إرفورت.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء الألمانية حصلت على نسخة من هذا التقرير.

واستنادا إلى الأمم المتحدة، كتب الدبلوماسيون بالخارجية الألمانية: "بحسب الأمم المتحدة، لا يزال يصل الأمر إلى حدوث انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي في جميع أتحاء سوريا. وليست هناك حتى الآن في أي جزء من الدولة حماية شاملة طويلة المدى من الاعتقال التعسفي والقمع على يد العديد من الأجهزة الأمنية والميليشيات وغيرها من المؤسسات القريبة من نظام الحكم".

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وأضافت الوزارة في تقريرها أن ذلك يسري أيضا على أجزاء من البلاد في الغرب وكذلك على العاصمة السورية دمشق ، حيثما يعيش عادة الأشخاص القريبون من نظام حكم بشار الأسد.

وجاء في التقرير: " حتى الأشخاص الذين يُعتبرون قريبين من نظام الحكم يمكن أن يصبحوا من حيث المبدأ ضحايا لعمليات القمع بسبب تعسف الدولة الموجود في كل مكان".