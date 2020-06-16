انت الان تتابع روسيا تسجل 193 حالة وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء تسجيل 193 حالة وفاة و8248 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" فقد ارتفع إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد إلى 545 ألف و458 مصابا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 7248 حالة وفاة.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا بأن 9767 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 294306 أشخاص.