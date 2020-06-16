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الهند تعلن مقتل ثلاثة من جنودها في اشتباك على الحدود الصينية

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علمان هندي وصيني في معرض للكتاب في نيودلهي في 9 يناير 2016

قتل ثلاثة جنود هنود في اشتباك على الحدود الصينية، حسبما أعلن الجيش الهندي الثلاثاء، عقب أسابيع من تفاقم التوتر ونشر تعزيزات بآلاف الجنود من الجانبين.

وكثيرا ما تقع مواجهات بين الدولتين النوويتين بشأن حدودهما البالغة 3500 كلم، والتي لم يتم ترسيمها بشكل صحيح، لكن دون أن ينجم ذلك عن سقوط قتلى في عقود.

وقال متحدث عسكري هندي في بيان "وقعت مواجهة عنيفة مساء أمس (الإثنين) نجم عنها قتلى. القتلى من الجانب الهندي هم ضابط وجنديان".

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وأعلن الجيش الهندي عن ضحايا "من الجانبين" لكن بكين لم تشر إلى أي قتلى أو جرحى موجهة أصابع الاتهام للهند في الحادثة.

واتهمت بكين الهند بتجاوز الحدود المتنازع عليها "واستفزاز ومهاجمة عناصر صينيين ما أدى إلى مواجهة جسدية خطيرة بين قوات الحدود على الجانبين".

 

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