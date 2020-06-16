مباحثات إماراتية أمريكية حول العلاقات والأوضاع بفلسطين وليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع السفير الأمريكي لدى الدولة جون راكولتا جونيور، سبل تعزيز العلاقات والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع بفلسطين وليبيا.



وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن اتصالا مرئيا تم بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والسفير الأمريكي جرى خلاله مناقشة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأهمية تعزيزها ودفع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والثقافية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا.

وامتدت المباحثات لتشمل تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والجهود الإماراتية والأمريكية لاحتواء تداعياته.

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وأشاد الطرفان بالتعاون والتنسيق المشترك على صعيد تنفيذ عمليات إجلاء رعايا البلدين وتبادل الخبرات لمواجهة تداعيات هذه الجائحة.

من جانبه، أثنى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على تعاون الجالية الأمريكية المقيمة في الدولة والتزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة.

وأكد حرص الإمارات على تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لها وكافة المقيمين بها.

بدوره، أكد جون راكولتا على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.