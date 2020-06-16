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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف تركي إيراني يستهدف قرية بإقليم كردستان العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، عن تواصل استهداف قصف تركي إيراني لمناطق جديدة بإقليم كردستان العراق.
وأوضحت أن طيرانا تركيا وإيرانيا قصف قرية آلانه التابعة لقضاء حاج عمران بإلإقليم.
وفي وقت سابق، قصف الطيران التركي مناطق ضمن حدود بلدة كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية .
وقال مدير ناحية كاني ماسي، سربست صبري، في تصريحات صحفية، إن "الطائرات الحربية التركية استهدفت قرية كيستيان والحقت أضراراً مادية في مناطق زراعية دون أي أضرار بشرية تذكر.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، فجر الإثنين، أن طائرات تركية استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني داخل إقليم كردستان، في إطار عملية "عسكرية.
وتنفذ السلطات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا وحتى في الداخل التركي تحت مزاعم صلتهم بالإرهاب.
وأمس الإثنين، استنكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية اختراق طائرات تركية أجواء البلاد.
وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان لها، إن طائرات تركية استهدفت مخيماً للاجئين قرب منطقتي مخمور وسنجار شمالي البلاد.
وشددت على أن "اختراق طائرات تركية لأجوائنا انتهاك صارخ لسيادة العراق".
واعتادت تركيا اختراق الأجواء العراقية بدعوى ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، غير أن تلك الهجمات كثيرا ما تسقط ضحايا من المدنيين.
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