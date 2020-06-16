تعرف على الإرهابي "الصنعاني" الذي استهدف في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

استهدفت طائرة بدون طيار تابعة للتحالف الدولي سيارة قيادي في تنظيم "حراس الدين" في إدلب قرب الحدود السورية التركية ما أدى إلى مقتل قياديين عسكريين بارزين في التنظيم.

الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "طائرة من دون طيار قصفت بصاروخ سيارة القياديين، ما أسفر عن مقتل المسؤول العسكري العام لتنظيم حراس الدين قسام الأردني وقائد عسكري آخر يمني الجنسية اسمه بلال الصنعاني".

ورجح عبد الرحمن أن تكون الطائرة المسيرة "أميركية".

وتشير المعلومات إلى أنَّ الاستهداف كان لسيارة من نوع “هيونداي سنتافيه” فضية اللون، وأن جثة مشوهة “تحولت إلى أشلاء”، وهي لـ بلال الصنعاني، “قيادي يمني الجنسية”، ويشغل منصب مسؤول جيش البادية بتنظيم حراس الدين.

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ونعت معرفات مقربة من حراس الدين القائد العسكري العام بالتنظيم، خالد العاروري “أبو القسام الأردني” (فلسطيني أردني الجنسية)، وبلال الصنعاني، الذي تمزقت جثته إلى أشلاء.

فمن هو الصنعاني؟

هو مسؤول جيش البادية في تنظيم حراس الدين، (يمني الجنسية)، وكان مقاتلاً ضمن صفوف جبهة النصرة، ومن ثم هيئة تحرير الشام، والذي انشق عنها عقب انفصالها عن تنظيم القاعدة حيث بقي قسم من جيش البادية” مع الجبهة تحت اسم “الفوج الـ 106 أجناد الشرقية”، فيما انخرط القسم الآخر ضمن صفوف حراس الدين محافظاً على اسمه “جيش البادية” حيث شغل الصنعاني منصب القائد العسكري.

أما أبو القسام الأردني فهو القائد العسكري العام لتنظيم حراس الدين، واسمه الحقيقي، خالد العاروري، وهو من القيادات القديمة لتنظيم القاعدة وتنظيم “لجنة خراسان”، كما كان نائب القيادي بتنظيم القاعدة، أبو مصعب الزرقاوي، وتعرض للاحتجاز معه في إيران حتى الإفراج عنه مع 4 قيادات آخرين، أواخر العام 2015، مقابل إفراج القاعدة عن دبلوماسي إيراني محتجز باليمن.

وبحسب المعلومات كان برفقة الأردني والصنعاني مرافق ينحدر من حمص ويدعى، محمد الأحمد، وتعرض لإصابة خطيرة نقل جراءها لأحد مستشفيات إدلب والتي وجهت نداءات طلب دم لإجراء الإسعافات له.