قبل الاجتماع الحاسم.. إثيوبيا تصدر بياناً بشأن مفاوضات سد النهضة

أصدرت وزارة الري والمياه الإثيوبية بياناً، اليوم الثلاثاء، بشأن مفاوضات اليوم الخامس من اجتماعات سد النهضة.

وقالت الوزارة، في بيان لها نُشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية على موقع "فيس بوك"، إن مفاوضات أمس الإثنين ركزت بشكل أساسي على قواعد إدارة الجفاف في أثناء ملء وتشغيل السد.

وأشارت الوزارة إلى أن الوفد الإثيوبي شدد على ضرورة اتباع نهج يضمن المسئولية المشتركة للبلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) في حدوث الجفاف مع الحفاظ على التشغيل الأمثل للسد.

وأضافت أن السودان لخص في بداية الاجتماع القضايا التي تم التوصل إلى التقارب بشأنها، بما في ذلك قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، ودراسات التقييم ودخول الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ.

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ولفتت إلى أن الفرق القانونية ستعقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء لمعالجة القضايا القانونية، وسيتبع ذلك اجتماع ثلاثي بين الوزراء برئاسة إثيوبيا.

وكان وزير الري والموارد المائية بالسودان، ياسر عباس، قد أعلن أمس عن "تقدم كبير" في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون، خلال الجولة الحالية من المفاوضات.

وأشار عباس إلى أن الخلافات تمثلت في "الجوانب القانونية خصوصاً في إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها بالإضافة إلى آلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه"، بحسب بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية بالسودان.

يشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ إثيوبيا في ملء سد النهضة الشهر المُقبل، في الوقت الذي أنجزت فيه نحو 73 بالمائة من عمليات بنائه إلى الآن.