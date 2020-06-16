شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة موازنة الدولة للعام المالي الجديد تحت قبه البرلمان .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، لاستكمال نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي.

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ومن المزمع أيضا أن يأخذ مجلس النواب، الرأي النهائي علي 10 مشروعات قوانين في مقدمتها مشروعات قانوني مجلس النواب والشيوخ، بمجرد انتهاء مراجعتهم بمجلس الدولة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد، مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية مشــــروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شــــأن هيئة الشرطة.

وتشمل مشروعات القوانين المزمع التصويت النهائي عليها، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلح، مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.