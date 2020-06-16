شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يسعى لقمع مسيرات معارضة بحجة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدد من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إن هناك محاولات لمنع تنظيم مسيرة “الديمقراطية في وجه الانقلاب”، لكنهم أبدوا إصرارا على إنطلاقها.

وبحسب صحيفة زمان التركية المعارضة فقد ابدى ممثلو الأحزاب السياسية في مدينة أضنة اعتراضاتهم على محاولات منع المسيرة التي تنطلق من مدينة حكاري ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق البلاد ومدينة أدرنة التي تضم السجن الذي يقبع فيه رئيس الحزب الكردي السابق صلاح الدين دميرتاش، وصولًا إلى العاصمة أنقرة.

واكد عضو اللجنة التنفيذية في مجلس مدينة أضنة محمد أكضاغ، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يحاول منع خروج المسيرة بزعم فيروس كورونا، مشددًا على أنها محاولات لقمع مقاومة الشعب الكردي من أجل الحصول على الحرية. وقال أكضاغ: “لن نتراجع أبدًا عن مقاومتنا من أجل الحرية”.

Advertisements

أما السياسي عثمان كارا عضو مجلس الحزب الاشتراكي للمظلومين، فقد أوضح أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يخاف من الديمقراطية والعدالة، ويحاول منع خروج المسيرة.

وأكد أن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في موقف قوي يمكنه أن يغير موازين القوى في البلاد، الأمر الذي جعله هدفًا لحزب أردوغان، قائلًا: “إن دعم حزب الشعوب الديمقراطية يعني في الوقت نفسه دعما للديمقراطية، والسلام، والمساواة، وحقوق الإنسان، والعدالة، والحريات. على الجميع أن يدعم مسيرة العدالة هذه”.