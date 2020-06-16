مبادرة لدعم الصيادين بالمنزلة والجمالية والمطرية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

وجهت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ مبادرة لعمل منظومة رعاية متكاملة للصيادين بالمطرية والمنزلة والجمالية، باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية في ظل الظروف الراهنة وتضررهم من تداعيات فيروس كورونا.

وعرض الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، تقريرًا على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حول أحقية الصيادين بالدخول تحت مبادرة العمالة غير المنتظمة.

وكلف مختار وكيلى وزارة التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، للتنسيق مع نقابة الصيادين بمراكز المطرية والمنزلة والجمالية لحصر الصيادين ووضع برنامج رعاية وحماية متكاملة لهم، وكذا خطة شاملة لتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ترتبط بحرفة الصيد مثل ثلاجات حفظ الأسماك، والصناعات المرتبطة بمستلزمات الصيد مثل الشباك والأنوال.

من جهته أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وجود توجه لدى الوزارة لدعم الصيادين بنسبة ٣٠% من قيمة المشروع، وتوجيه دعم نقدى موسمي للصيادين وقروض للتنمية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية لصائدي الاسماك، لتنفيذ المشروعات الصغيرة القائمة على حرفة الصيد .