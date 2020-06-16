شرطة المصنفات تضبط أصحاب مطابع بحوزتهم 108 ألف مطبوع بدون تفويض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية جهودها، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، في مجال مكافحة جرائم المطبوعات، عن استهداف عدد من المطابع بدائرة قسم شرطة "السلام أول بمحافظة القاهرة" لقيام مالكيها بطباعة العديد من المطبوعات "بدون تفويض من أصحاب الحقوق" بالمخالفة لأحكام القانون، تم ضبط (108 ألف) مطبوع متنوع.
وفي مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبطت مباحث المصنفات، شركة للدعاية والإعلان كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة (بدون ترخيص).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار توجيه الحملات.
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