بالصور.. ضبط مصنع ملابس وكمامات غير مرخص بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت شرطة المسطحات المائية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، مصنع ملابس وكمامات غير مرخصة، يستخدم خامات مجهولة المصدر، بدون بيانات بالقناطر الخيرية، وعثر بداخله على 500 كمامة منتج نهائي معدة للبيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات المائية، بضبط مصنع ملابس وكمامات غير مرخص ملك "ا.ج"، مقيم القناطر الخيرية، وجرى التحفظ على 10 توب قماش، و14 ماكينة تفصيل، وماكينة بخار، و500 كمامة منتج نهائي معدة للبيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.