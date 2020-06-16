الخارجية العراقية تستدعي السفير التركي

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق شمالي العراق ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ووفقا لبيان وزارة الخارجية، فإن وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشمالذي سلم السفير التركي مذكرة الاحتجاج.
وتضمنت المذكرة إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار،والاحترام المُتبادل.
وجددت الوزارة التأكيد في مُذكرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليات العسكرية الأحادية، وأعربت عن استعداد الحكومة العراقية للتعاون المشترك في ضبط الأمن على الحدود بالشكل الذي يؤمن مصالح الجانبين.
وختمت المُذكرة بدعوة السفارة التركية لنقلها إلى الجهات التركية المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الانتهاكات، ومنع وقوعها مُستقبلا.
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