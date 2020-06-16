الصين تحذر من تفشٍ جديد لفيروس كورونا

حذرت بلدية بكين، اليوم، من أن وضع انتشار فيروس كورونا الجديد في العاصمة الصينية أصبح "خطيرًا جدًا"، حيث تواجه المدينة تفشيًا جديدًا للفيروس يعتقد أنه نشأ في سوق لبيع المواد الغذائية.
يأتي التحذير الذي أطلق في العاصمة الصينية بعد أن أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 40 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، منها 27 إصابة في بكين وحدها.
وتواجه الصين مخاوف عودة جديدةللفيروس في الوقت الذي يحاول فيه اقتصادها التعافي من عمليات الإغلاق في وقت سابق من هذا العام، إذ بعد ما يقرب من شهرين من عدم تسجيل إصابات جديدة شهدت بكين طفرة في الحالات المرتبطة بأكبر سوق للمواد الغذائية بالجملة في آسيا.
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