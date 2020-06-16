في 24 ساعة.. أمريكا تسجل 22 ألف إصابة والهند تقترب من 11 ألفاً

تخطى عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ8 ملايين مصاب، لتأتى الولايات المتحدة فى قائمة الدول الأكثر تضررا، تليها البرازيل.

وحسب آخر البيانات والأرقام الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز"، وفقا لموقع (سى إن إن) الإخباري الأمريكي أمس ، بلغ عدد المصابين بالفيروس فى مختلف أنحاء العالم 8 ملايين و34 ألفا و461 مصاباً، وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 436 ألفا و899 حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضرراً في العالم، فقد سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 21957 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و373 حالة وفاة.

وتعتبر ولاية نيويورك أكثر المناطق تضرراً في الولايات المتحدة، حيث سجلت وحدها أكثر من 30800 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس، تليها ولاية نيوجرسي التي بلغت حصيلة الوفيات فيها أكثر من 12 ألف حالة.

وأعلنت سلطات ولاية فرجينيا الغربية عن تفشي عدوى فيروس كورونا في عدة كنائس في المقاطعة، وذلك بعد أقل من شهر على قرار ترامب السماح بإعادة فتح دور العبادة.

وقال حاكم الولاية جيم جاستيس إن أكبر بؤرة من بين 5 كنائس شهدت تسجيل إصابات كثيرة في مقاطعة غرينبرير بكنيسة جرايسون حيث تم تسجيل 28 إصابة حتى الاثنين الماضى.

وقال مسئولو الصحة بالولاية لـ"ياهو نيوز" إن زوار الكنيسة المصابين أصابوا 26 شخصاً إضافياً.

وحصد الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها أرواح أكثر من 116 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين هناك 2 مليون و114 ألف مصاب.

وفي البرازيل، الدولة الثانية الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة، تجاوز عدد المصابين 888 ألف مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات فيها منذ تفشي الفيروس 44 ألف حالة.

وحلت روسيا في المرتبة الثالثة من حيث عدد المصابين بالفيروس حيث تجاوزت الحصيلة 536 ألف مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات فيها 7091 حالة وفاة.

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وسجلت الهند أكثر من 343 ألف إصابة بالفيروس وحوالي 10 آلاف حالة وفاة جراء تفشي الفيروس

وتعتبر بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، من أكثر الدول تضررا من حيث عدد الوفيات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وقد تجاوز عدد الوفيات في إيطاليا 34 ألف حالة وفاة، وسجلت فرنسا نحو 30 ألف حالة، وإسبانيا أكثر من 27 ألف حالة وفاة حتى الآن.

وسجلت وزارة الصحة الهندية أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا، المستجد خلال الساعات

الـ 24 الماضية، ليصل إجمالى المصابين إلى 343 ألفا و91، وذلك بعد تسجيل 10677 حالة، وذكرت الوزارة وفقا لصحيفة هندية أمس ، أنه تم تسجيل 380 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بكوفيد-19، الأمر الذى رفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 9900.

وأُدخل وزير الصحة في حكومة (نيودلهي) المحلية ساتيندار جين إلى المستشفى للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، حيث أكد في تغريده أنه يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة وصعوبة في التنفس.

وتعقد الحكومة الهندية اجتماعات مكثفة لمواجهة تفشي الفيروس بالعاصمة (نيودلهى) التي أضحت تسجل أكثر من ألفي إصابة يومياً، وذلك عقب توقعات حكومتها المحلية بأن تصل الإصابات بالفيروس فيها بحلول نهاية يوليو إلى 550 ألفا.

وأقرت الحكومة الهندية، زيادة أعداد الفحوص في المدينة، علاوة على تجهيز أكثر من 20 ألف سرير لمواجهة الضغط الكبير على المستشفيات، من خلال تحويل 40 فندق و500 عربة قطار ركاب إلى مراكز مؤقتة لاستقبال المرضى.

وأعلنت الحكومة الهندية - في وقت سابق - أنها ستزود سلطات مدينة (نيودلهي) بـ 500 عربة قطار سيتم تجهيزها لرعاية مرضى فيروس كورونا.

وقال وزير الداخلية، أميت شاه على تويتر بعد اجتماع مع رئيس وزراء حكومة العاصمة إن عربات القطار ستزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية في دلهي، إلى ثمانية آلاف سرير.

وأضاف أن الحكومة ستكثف أيضاً إختبارات الكشف عن الفيروس في المدينة، وخصوصاً في مناطق العزل، وإجراء مسح صحي للسكان بالمرور على منازلهم وتوفير إمدادات كافية من اسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.