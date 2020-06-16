أفريقيا تسعى لتحقيق دولي عن عنصرية الشرطة الأمريكية

أظهرت مسودة قرار أن دولاً أفريقية تسعى لتشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في "العنصرية الممنهجة"، و"وحشية الشرطة"، في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم.
وذكرت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن نص القرار يجري تداوله بين الدبلوماسيين فيجنيف، ولكن لم يعرض بعد بشكل رسمي، وسيخضع للنقاش في اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غداً الأربعاء.
ووافق المجلس، الذي يضم في عضويته 47 دولة، اليوم الثلاثاء،على عقد الاجتماع بناء على طلب قدمته بوركينا فاسو نيابة عن مجموعة الدول الإفريقية، بعد موت الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض بطريقة وحشية، في مدينة منيابوليس الشهر الماضي.
وقد فجرت وفاة "فلويد" بهذه الطريقة غضباً واحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى.
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