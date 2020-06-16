كوريا الشمالية.. بيونج يانج دمرت مكتب الاتصال في كيسونج بالكامل

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية بأن بيونج يانج دمرت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل، اليوم الثلاثاء، في مجمع كيسونج الصناعي بالمدينة الحدودية في كوريا الشمالية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت إذاعة تشوسون المركزية الكورية الشمالية في تقريرها: "إن مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونج دُمر بشكل بائس مع صوت انفجار قوي في الساعة الثانية و50 دقيقة

بعد ظهر اليوم الثلاثاء".

وأضافت الإذاعة: "لقد قطعنا جميع خطوط الاتصال بين الكوريتين، ثم في نهاية المطاف دمرنا اليوم مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل في مجمع كيسونج الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية، وجاء ذلك استجابة لمشاعر الجمهور الغاضبة بأن علينا أن نجعل القمامات وأولئك الذين

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تجاهلوا مشاعرنا الغاضبة يدفعون الثمن مقابل ذنبهم".

إلى ذلك أكدت وزارة الوحدة في سيئول في وقت سابق من اليوم بإقدام كوريا الشمالية على تفجير مكتب الاتصال المشترك بين البلدين.

وجاء هذا التفجير بعد 3 أيام من تحذير كيم يو-جونج، النائبة الأولى لرئيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، وهي الشقيقة الصغرى للزعيم، كيم جونج-أون، في بيانها الصادر بتاريخ 13 من الشهر الجاري الذي ورد فيه: "ستشهدون مشهدا لانهيار مكتب الاتصال المشترك، الذي لم تعد جدوى له، بصورة كاملة".