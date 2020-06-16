[ وكالة: كوريا الشمالية فجّرت مكتب الاتصال المشترك مع جارتها الجنوبية ]

أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن "كوريا الشمالية فجرت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ".



وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، "قالت وزارة الوحدة إن "كوريا الشمالية فجرت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ بغضون الساعة 2:49 بعد الظهر"، دون مزيد من التفاصيل.



وفي أول تحرك له، أعلن الجيش الكوري الجنوبي رفع حالة التأهب ومستوى المراقبة على كوريا الشمالية، عقب تفجير مكتب الاتصال في كيسيونغ



وفي وقت سابق اليوم، عن سماع دوي انفجارات وتصاعد للأدخنة في منطقة كيسون في كوريا الشمالية.



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، قوله إنه "تم رصد صعود الدخان مصحوبا بصوت انفجار من منطقة كيسونغ الصناعية بعد ظهر اليوم، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ".



وكانت هيئة الأركان العامة لجيش كوريا الشمالية، أعلنت أنها تدرس إمكانية نشر قوات في المنطقة المجردة من السلاح، لافتة إلى أن الجيش سينفذ "على الفور وبشكل مستمر"، أي قرار ومرسوم من الحزب والحكومة، فيما قال مصدر في الجيش الكوري الجنوبي إنه تم تعزيز مراقبته على كوريا الشمالية، ولكن لم يتم اكتشاف أي تحركات غير عادية حتى الآن.



وفي بيان يوم السبت الماضي، قالت كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، إن جيشها سيكون مخول له الحق في اتخاذ الخطوة التالية ضد الجنوب في أحدث سلسلة من التهديدات التي وجهها الشمال في غضب بسبب المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ، والتي أرسلها نشطاء كوريون جنوبيون عبر الحدود.

