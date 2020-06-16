اعتراض وتدمير صاروخ حوثي أطلق باتجاه نجران بالسعودية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق من محافظة صعدة في اليمن باتجاه نجران في السعودية.

وأوضح المالكي أن إطلاق ميليشيات الحوثي للصاروخ يمثل محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشار المتحدث باسم قوات التحالف إلى “استمرار المحاولات الهمجية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم اعتراضها (313) صاروخا بالستيا، وبلغ مجموع الطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها ما مجموعه (357)”.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده.