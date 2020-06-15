تفعيلا لقرار التخفيف من حالة الطوارئ الصحية.. رفع الترتيبات الأمنية عن الفنادق بداية من غد الثلاثاء

علم “اليوم 24″، من مصدر مطلع، أن السلطة العامة قررت رفع الترتيبات الأمنية عن فنادق العاصمة الرباط ضمن إستراتيجيتها المعتمدة في إطار التخفيف من حالة الطوارئ الصحية بداية من يوم غد الثلاثاء.

وشدد المصدر ذاته على كون الخطوة مرتبطة بقرار اعتماد مركزي ابن كرير وابن سليمان لعلاج وقضاء فترة الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر نفسه أن التوجه جاء بعد خلو فنادق العاصمة من المخالطين، الذين أنهوا فترة الحجر الصحي، فضلا عن كون الرباط ليست ضمن قائمة المدن التي تحتضن فنادقها المغاربة العائدين من الخارج، والذين يقضون فترة الحجر الصحي في فنادق مدن أخرى.

واعتمدت السلطات المختصة على فنادق المملكة لتجميع الأجانب تمهيدا لمغادرة البلاد، وكذا لقضاء فترة الحجر الصحي للمخالطين، الذين جاءت نتائج تحاليلهم لـ “كوفيد 19” سلبية.