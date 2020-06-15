الرميد: سليمان الريسوني بريء حتى تثبت إدانته ثبوتا قطعيا..ولابد أن يتمتع بمحاكمة عادلة

كشف مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان والعلاقات بالبرلمان أن الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم” بريء حتى تثبت إدانته ثبوتا قطعيا، مؤكدا حق الصحافي الريسوني في محاكمة عادلة.
جاء التصريح في حوار أجراه مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان والعلاقات بالبرلمان مع موقع “عربي21″، إذ علق على قضية الزميل سليمان الريسوني، بالقول: إن “التعاطي مع القضايا المعروضة على القضاء، من قبيل قضية الصحافي سليمان الريسوني، تفرض على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن لا يتعامل معها بمنطق النيابة العامة التي مهمتها أن تدافع عن التهم، كما لا يمكن أن يتعامل معها كجمعية حقوقية منحازة انحيازا طبيعيا إلى الأشخاص”.
وأشار وزير حقوق الإنسان إلى “أن المملكة المغربية وضعت الإطار المؤسساتي لاستقلال السلطة القضائية، غير أن ممارسة القضاة لاستقلالهم تتفاوت من قاض لآخر، ما يتطلب كثيرا من الجهد والوقت لمزيد من التأهيل والارتقاء”.
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