الرميد: سليمان الريسوني بريء حتى تثبت إدانته ثبوتا قطعيا..ولابد أن يتمتع بمحاكمة عادلة

كشف مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان والعلاقات بالبرلمان أن الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم” بريء حتى تثبت إدانته ثبوتا قطعيا، مؤكدا حق الصحافي الريسوني في محاكمة عادلة.

جاء التصريح في حوار أجراه مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان والعلاقات بالبرلمان مع موقع “عربي21″، إذ علق على قضية الزميل سليمان الريسوني، بالقول: إن “التعاطي مع القضايا المعروضة على القضاء، من قبيل قضية الصحافي سليمان الريسوني، تفرض على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن لا يتعامل معها بمنطق النيابة العامة التي مهمتها أن تدافع عن التهم، كما لا يمكن أن يتعامل معها كجمعية حقوقية منحازة انحيازا طبيعيا إلى الأشخاص”.

وأشار وزير حقوق الإنسان إلى “أن المملكة المغربية وضعت الإطار المؤسساتي لاستقلال السلطة القضائية، غير أن ممارسة القضاة لاستقلالهم تتفاوت من قاض لآخر، ما يتطلب كثيرا من الجهد والوقت لمزيد من التأهيل والارتقاء”.