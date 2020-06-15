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الرميد: سليمان الريسوني بريء حتى تثبت إدانته ثبوتا قطعيا..ولابد أن يتمتع بمحاكمة عادلة

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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كشف مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان والعلاقات بالبرلمان أن الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم” بريء حتى تثبت إدانته ثبوتا قطعيا، مؤكدا حق الصحافي الريسوني في محاكمة عادلة.

جاء التصريح في حوار أجراه مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان والعلاقات بالبرلمان مع موقع “عربي21″، إذ علق على قضية الزميل سليمان الريسوني، بالقول: إن “التعاطي مع القضايا المعروضة على القضاء، من قبيل قضية الصحافي سليمان الريسوني، تفرض على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن لا يتعامل معها بمنطق النيابة العامة التي مهمتها أن تدافع عن التهم، كما لا يمكن أن يتعامل معها كجمعية حقوقية منحازة انحيازا طبيعيا إلى الأشخاص”.

وأشار وزير حقوق الإنسان إلى “أن المملكة المغربية وضعت الإطار المؤسساتي لاستقلال السلطة القضائية، غير أن ممارسة القضاة لاستقلالهم تتفاوت من قاض لآخر، ما يتطلب كثيرا من الجهد والوقت لمزيد من التأهيل والارتقاء”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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