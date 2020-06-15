استعادت الكوميدية، كوثر بامحمد، اليوم الاثنين، حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، بعدما فقدته، قبل أيام، تزامنا مع وصول عدد متابعيها 4 ملايين متابع.
وكانت كوثر قد أخبرت جمهورها، الخميس الماضي، من خلال قناتها على يوتوب، أنها تحاول استعادة حسابها على أنستغرام، مشيرة إلى أن ذلك غير مضمون كليا، قبل أن ينصفها هذا التطبيق، وتتمكن من استراجعه بعدد المشتركين نفسه.
وللمرة الثانية، تفقد كوثر بامحمد حسابها ثم تستعيده، إذ كان قد سبق أن حدث الأمر نفسه، خلال بلوغها حاجز 3 مليون مشترك.
وكانت كوثر قد اشتكت من تعرضها للتنمر الإلكتروني، بعد تحقيقيها لانجاز 4 ملايين متابع، مشيرة إلى أن هناك من سمح لنفسه بالسخرية من بنيتها الجسمانية، كذلك، لكنها لم تذكر السبب الرئيسي وراء فقدانها لحسابها.
كانت هذه تفاصيل خبر “” أنستغرام” يعيد للكوميدية كوثر بامحمد “حقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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