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ضحية جديدة للشرطة الأمريكية.. وأسرته تطالب بالعدالة

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طالبت أسرة الأمريكي الأسود ريشارد بروكس بالعدالة وإجراء "تغيير جذري" في العمل الشرطي بعد أن قتله رجل شرطة بمدينة أتلانتا بالرصاص في ظهره كما دعا رئيس بلدية المدينة إلى تغيير في قوة الشرطة.

وأعلن مكتب الطبيب الشرعي بمقاطعة فولتون أن موت بروكس جريمة قتل. ومثل مقتل بروكس البالغ من العمر 27 عاما أحدث جريمة قتل لرجل أسود تشغل غضبا في شتى أنحاء الولايات المتحدة من وحشية الشرطة والغبن العرقي.

وقالت تيارا بروكس ابنة عم ريشارد بروكس خلال مؤتمر صحفي لأسرته: "لقد مللنا ونشعر بخيبة أمل. الأهم أن قلبنا منكسر لذلك نطالب بالعدالة لريشارد بروكس".

وتابعت: "ثقتنا في قوة الشرطة انهارت. الطريقة الوحيدة لعلاج بعض تلك الجروح هي من خلال الادانة وإجراء تغيير جذري في إدارة الشرطة".

ونظم أكثر من ألف شخص مسيرة إلى مبنى الكونجرس في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، أمس الاثنين، مطالبين بالعدالة لبروكس وللأمريكيين الأفارقة الآخرين الذين لقوا حتفهم.

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