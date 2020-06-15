شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم في مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وأثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الري السودانية أن مفاوضات سد النهضة الثلاثية بين وفود السودان و مصر وأثيوبيا في العاصمة الخرطوم، أمس الإثنين، حققت تقدما كبيرا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول للسد والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون.

وأشارت في بيان، إلى بروز بعض الخلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية وأن الوفود اتفقت على تكليف الفرق القانونية من الدول الثلاث بمواصلة المداولات بحضور المراقبين على أن ترفع ما تتوصل إليه للاجتماع الوزاري الذي سيعقد، اليوم الثلاثاء.