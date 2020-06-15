شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في مصر تتخطى 46 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 398 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و13732 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حتى اليوم هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها، و1672 حالة وفاة.
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