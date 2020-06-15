داخلية كردستان تقرر تمديد منع التنقل بين المحافظات

اعلنت وزارة الداخلية باقليم كردستان، الثلاثاء، عن تمديد منع التنقل بين المحافظات. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تمديد منع التنقل بين محافظات الاقليم بالاضافة الى حظر التنقل باتجاه المحافظات العراقية الى الاول من تموز المقبل".

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